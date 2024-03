Raspadori, bestia nera come il Maradona: la #Juve è la vittima preferita! Il dato

11:17, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

S.S.C. Napoli, quella di Raspadori di ieri sera è l’ennesima rete contro la Juve: i bianconeri sono la sua vittima preferita in A

Giacomo Raspadori, con la sua rete in cui anticipa tutta la difesa bianconera sulla ribattuta del rigore di Osimhen, regala la vittoria al S.S.C. Napoli. Come lo scorso aprile un suo gol ha quindi deciso la sfida contro la Juve.

E i bianconeri ora, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, sono diventati la sua vittima preferita in Serie A. Oltre alle due reti con la maglia azzurra, il giocatore era infatti andato a segno per due volte contro Madama ai tempi del Sassuolo: uno nella stagione 2020/21 e uno nel 2021/22.

