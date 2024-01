Ranocchia, accordo totale Vecchia Signora Juventina-Palermo: cosa manca per il trasferimento

Ranocchia, accordo totale Juve-Palermo: cosa manca per il trasferimento del centrocampista di proprietà dei bianconeri

Filippo Ranocchia è sempre più vicino al Palermo. Il centrocampista, attualmente in prestito all’Empoli, tornerà alla Juve per poi passare al club rosanero.

Il Palermo sborserà circa 3,5 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Manca solo l’intesa col calciatore, che deve accettare di scendere in Serie B per la seconda parte di stagione.

