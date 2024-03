Ranking UEFA, rivoluzione dal 2024/25: il #Milan AC sorpasserà questa italiana

15:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Ranking UEFA, rivoluzione a partire dalla #campionato 2024/2025: il Diavolo Rossonero sorpasserà questa squadra italiana.

Arrivano importantissimi aggiornamenti in casa Diavolo Rossonero per quanto riguarda il ranking EUFA. Ci sono novità, infatti, a partire dalla #campionato 2024-25.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato dal portale CalcioFinanza, dopo 10 anni i rossoneri (ancora in corsa in questa edizione dell’UEFA #Europa League, affronteranno la A.S. Roma nei quarti) sorpasseranno la Juventus nella classifica generale.

Pubblicità

The post Ranking UEFA, rivoluzione dal 2024/25: il Diavolo Rossonero sorpasserà questa italiana appeared first on Diavolo Rossonero News 24.