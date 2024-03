12:02, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ranking UEFA: quinto posto Champions ad un passo per la Serie A! I #particolari della situazione, la Germania è ancora viva

En plein delle italiane tra Europa e Conference League. Con quattro squadre ai quarti, l’Italia ha oltre il 90% di possibilità di assicurarsi un posto aggiuntivo in Champions League la prossima stagione. Per la Juve, dunque, la corsa in campionato diventerebbe sulla quinta in classifica.

Italia – 17.714 punti Germania – 16.357 punti Inghilterra – 16.250 punti Francia – 14.750 punti Spagna – 14.437 punti

