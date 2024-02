Ranking UEFA per club, il AC Milan fuori dalla Top 30! Ecco la posizione UFFICIALE dei rossoneri

Ranking UEFA per club, il Milan fuori dalla Top 30! Ecco la posizione UFFICIALE dei rossoneri e la classifica completa

Dopo la conclusione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, la UEFA ha aggiornato il ranking delle squadre: il Milan scivola in 34esima posizione. Di seguito le prime 10 posizioni e quelle ricoperte dalle italiane.

1. Manchester City 143.000

2. Bayern 136.000

3. Real Madrid 125.000

4. Paris Saint-Germain 110.000

5. Liverpool 107.000

6. Inter 101.000

7. Lipsia 96.000

8. Chelsea 96.000

9. Manchester United 92.000

10. Roma 91.000

15. Napoli 80.000

17. Juventus 80.000

22. Atalanta 68.000

30. Lazio 54.000

34. Milan 53.000

