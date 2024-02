Ranking UEFA, la classifica aggiornata: Signora Juve fuori dalla top 10. La circostanza

Ranking UEFA, la classifica aggiornata dei club: Juve sempre fuori dalla top 10. Ecco dove si piazzano i bianconeri

Condivisa la classifica aggiornata del Ranking UEFA per club. Juve fuori dalla top dieci inevitabilmente, anche a causa della stagione senza coppe europee, con i bianconeri che rimangono comunque tra le prime 20.

1. Manchester City 143.000

2. Bayern 136.000

3. Real Madrid 125.000

4. Paris Saint-Germain 110.000

5. Liverpool 107.000

6. Inter 99.000

7. Lipsia 96.000

8. Chelsea 96.000

9. Manchester United 92.000

10. Roma 91.000

11. Borussia Dortmund 85.000

12. Barcellona 85.000

13. Atlético Madrid 84.000

14. Siviglia 84.000

15. Villarreal 80.000

16. Juventus 80.000

17. Napoli 79.000

18. Bayer Leverkusen 78.000

19. Porto 75.000

20. Benfica 72.000

