Ranking UEFA: il #Milan AC scavalca un’italiana! La ##Classifica aggiornata

18:49,8 Mar 2024, MILANELLO.

Ranking UEFA: il Diavolo Rossonero scavalca un’italiana! La classifica aggiornata dopo i risultati dell’ultima settimana

La UEFA ha rilasciato la classifica aggiornata del ranking dopo l’ultimo turno di coppe europee. Guadagna posizioni il Diavolo Rossonero, che con la vittoria sullo Slavia Praga scavalca la S.S. Lazio e si piazza al 29° posto.

1. Manchester City (Inghilterra) 146.000

2. Bayern Monaco (Germania) 139.000

3. Real Madrid (Spagna) 127.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 113.000

5. Liverpool (Inghilterra) 109.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Chelsea (Inghilterra) 96.000

9. A.S. Roma (Italia) 94.000

10. Manchester United (Inghilterra) 92.000

11. Borussia Dortmund (Germania) 86.000

12. Barcellona (Spagna) 86.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 84.000

14. Siviglia (Spagna) 84.000

15. Napoli S.S.C. (Italia) 80.000

16. Villarreal (Spagna) 80.000

17. Juventus (Italia) 80.000

18. Bayer Leverkusen (Germania) 79.000

19. Porto (Portogallo) 77.000

20. Benfica (Portogallo) 74.000

21. Atalanta (Italia) 69.000

22. Arsenal (Inghilterra) 68.000

23. Ajax (Olanda) 67.000

24. West Ham (Inghilterra) 65.000

25. Rangers (Scozia) 63.000

26. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

27. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

28. Feyenoord (Olanda) 57.000

29. Diavolo Rossonero (Italia) 56.000

30. Brugge (Belgio) 56.000

31. Sporting CP (Portogallo) 54.500

32. S.S. Lazio (Italia) 54.000

56. Fiorentina (Italia) 33.000

95. Torino (Italia) 17.171

