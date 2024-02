Ranking UEFA, il AC Milan scala posizioni: la classifica AGGIORNATA

Ranking UEFA, il Milan scala ancora posizioni: la classifica AGGIORNATA dopo la tre giorni di coppe europee

Cambia ancora la classifica del ranking UEFA con il Milan che in particolare, dopo la tre giorni di coppe europee, ha guadagnato due posizioni. Di seguito i dettagli.

1. Manchester City 143.000

2. Bayern 136.000

3. Real Madrid 125.000

4. Paris Saint-Germain 110.000

5. Liverpool 107.000

6. Inter 101.000

7. Lipsia 96.000

8. Chelsea 96.000

9. Roma 92.000

10. Manchester United 92.000

11. Borussia Dortmund 86.000

12. Barcellona 86.000

13. Atlético Madrid 84.000

14. Siviglia 84.000

15. Napoli 80.000

16. Villarreal 80.000

17. Juventus 80.000

18. Bayer Leverkusen 78.000

19. Porto 77.000

20. Benfica 73.000

22. Atalanta 68.000

30. Lazio 54.000

32. Milan 54.000

