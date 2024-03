Ranking Uefa, ecco come cambia: dalla prossima stagione questo dato peserà di più!

19:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ranking Uefa, è già pronta la rivoluzione del nuovo format della Champions League. Ecco come cambierà il prossimo anno

Nel corso della prossima stagione ci sarà la rivoluzione del format della Champions League. Sarà a girone unico, con 36 squadre e con otto partite per club nella prima fase. Secondo Calcio e Finanza i premi distribuiti dalla UEFA ammonteranno a oltre 2,4 miliardi di euro e che saranno distribuiti con pesi diversi.

Tra le novità, una riguarda anche il ranking UEFA, il cui sistema di calcolo cambierà la prossima stagione: conquistare il primo posto nel girone di Champions consentirà di ampliare il divario di punti rispetto alle altre due competizioni UEFA. Oggi, arrivare primi nel girone di Champions, porta un massimo di 21 punti. Con il format della nuova Champions, il punteggio massimo toccherà quota 29,5.

Se in proporzione il divario tra i punti rimarrà lo stesso, a livello “assoluto” i punti di differenza passeranno, ad esempio, da 4 a 6,5 tra Champions ed Europa League e da 7 a 9,5 tra Champions e Conference League. Fare buone performance in Champions, insomma, avrà un peso superiore, perché sarà possibile avere un maggior numero di punti in proporzione. Punti che serviranno sia per il ranking quinquennale che determina le fasce per il sorteggio nel girone, sia per quello per Paesi che garantirà altri due posti nella prossima edizione.

