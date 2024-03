23:17, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ranking Uefa, crollo della Juve: dal prossimo anno avrà 22 punti in meno. L’assenza di coppe in stagione peserà

L’assenza di coppe europee nella stagione della Juve peserà tanto a partire dal prossimo anno per il ranking Uefa, visto che prenderà in considerazione quanto fatto dal 2020-21 in poi.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La proiezione fatta da Calcio e Finanza per il 2024-25 riferisce infatti che i bianconeri perderanno ben 22 punti. E quindi dopo 10 anni il Milan sorpasserà la Juve. E la Vecchia Signora, giù superata dal S.S.C. Napoli, sarà tallonata dall’Atalanta B.C.. Ecco come cambierà il ranking Uefa delle italiane dal prossimo anno in attesa dei risultati delle italiane che giocheranno i quarti di Europa e Conference League.

Pubblicità

5. A.S. Roma – 84 punti;

9. Inter – 76 punti;

19. S.S.C. Napoli – 61 punti;

21. Milan – 59 punti;

22. Juventus – 58 punti;

26. Atalanta B.C. – 52 punti;

30. Lazio – 50 punti;

47. Fiorentina – 34 punti

The post Ranking Uefa, crollo della Juve: dal prossimo anno avrà 22 punti in meno appeared first on Juventus News 24.