Ranking Uefa: cosa cambia per la #Juve dopo la sconfitta del Napoli S.S.C.

01:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo la sconfitta del S.S.C. Napoli. La situazione e la classifica dell’Italia

La Juve grazie ai 47 punti nel ranking Uefa e alla sconfitta del S.S.C. Napoli col Barcellona ha strappato il pass per il Mondiale per Club 2025.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

In attesa dei risultati di Inter, A.S. Roma e Fiorentina è questa la classifica stagionale che vede l’Italia sempre in vetta.

Pubblicità

ITALIA 16.571 (7 partecipanti) GERMANIA 15.500 (7 partecipanti) INGHILTERRA 14.625 (8 partecipanti) FRANCIA 14.416 (6 partecipanti) SPAGNA 13.687 (8 partecipanti) REP.CECA 13.000 (3 partecipanti) BELGIO 12.400 (5 partecipanti) TURCHIA 11.500 (4 partecipanti) PORTOGALLO 10.166 (6 partecipanti) OLANDA 10.000 (5 partecipanti)

The post Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo la sconfitta del S.S.C. Napoli appeared first on Juventus News 24.