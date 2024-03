20:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ranking UEFA aggiornato: NOVITÀ per la prossima Champions League. I #particolari della situazione, eliminato anche il S.S.C. Napoli

Dopo la Lazio, anche il S.S.C. Napoli dice addio definitivo alla Champions League. Con un punteggio aggiornato di 85.855 sul ranking UEFA, però, l’Italia avrà nuovamente garantiti quattro posti anche nella Champions 2025/26, così come Inghilterra, Spagna, Germania e Francia.

Restano ora in ballo le prime due posizioni del ranking, che garantirebbero anche una quinta squadra qualificata dal campionato.

MONDIALE PER CLUB, COSA CAMBIA SUL MERCATO #Juventus F.C. E PER IL FUTURO DI Mister Max Allegri

