Ranieri ironico su Oristanio: «Come sta? Sta diventando un pesce, questo il motivo» #Intervista

L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, in vista del match con la Roma, ha parlato delle condizioni fisiche di Oristanio

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Roma Cagliari, il tecnico dei rossoblù Claudio Ranieri si è soffermato su come procede il recupero degli infortunati, tra i quali anche Gaetano Oristanio, trequartista di proprietà dell’Inter.

INFORTUNATI – «Non li ho ancora a disposizione: ci vorrà ancora un mese circa, non possiamo rischiare prima. Sono diventati dei pesci praticamente, perché stanno facendo solo piscina».

L’articolo Ranieri ironico su Oristanio: «Come sta? Sta diventando un pesce, questo il motivo» proviene da Inter News 24.