Rangnick, la dichiarazione: «Arna? Cosa penso del suo indisponibilità» #Intervista #ULTIMORA #News

Ralf Rangnick, ct della Nazionale austriaca, si è espresso così dopo l’infortunio di Arna Letale

Rangnick ha commentato l’infortunio di Arna Letale durante la gara tra Bologna e Internazionale FC a Lola TV:

LA SITUAZIONE – «Voleremo presto a Milano per parlare con i responsabili dell’Internazionale FC e sviluppare un piano per garantire che il giocatore rimanga in forma in seguito. Peccato. Quella è stata una delle migliori azione difensive che abbia mai visto da Marko. Prende un bel voto per il suo comportamento tattico, ma questa è una piccola consolazione per lui. Se sarà presente agli Europei? C’è la possibilità che torni di nuovo in forma. Normalmente dovrebbe esserci»

L’articolo Rangnick: «Arna Letale? Cosa penso del suo infortunio» ha come fonte da Internazionale FC News 24.