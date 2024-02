Raggiunge Dzeko al Fenerbahce: 7 milioni di euro all’Fc Internazionale

Pubblicità

Fine della corsa anche per Correa all’Inter in estate dopo il rientro dal prestito, per lui chance al Fenerbahce dall’ex compagno di squadra Dzeko La scorsa estate l‘Inter ha operato in aria di rivoluzione dopo il clamoroso addio di Romelu Lukaku e le tramontate chance di permanenza in nerazzurro a mezzo di un’altra operazione di … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Raggiunge Dzeko al Fenerbahce: 7 milioni all’Inter è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.