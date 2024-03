Raggiunge Brozovic in Arabia, ecco l’approfondimento: pazzesco, 11 #milioni di euro a stagione

28 Mar 2024, 15:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Offerto un pacchetto d’ingaggio notevole dall’Al-Hilal per aggregarsi al calcio arabo come aveva fatto Brozovic in precedenza, ora la decisione ricade tutta su Dzeko e il suo finale di carriera Sembrano trascorsi molti anni dall’ultimo saluto di Marcelo Brozovic all’Internazionale. Merito forse della bravura di Hakan Charas, il regista turco, nell’averlo rimpiazzato egregiamente, senza sbavature, con personalità e … Leggi tutto

