Raffaello Leao replica a Cassano sui #social, ecco l’approfondimento: la risPOSTa piccata del milanista – NEWS

8 Apr 2024, 10:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Raffaello Leao replica a Cassano sui social: la risposta piccata del milanista. Così il portoghese dopo le critiche dell’ex attaccante L’ex interista** Antonio Cassano ieri sera è intervenuto a La Domenica Sportiva per parlare di Rafael Raffaello Leao: «Siccome in Italia il #CampionatoSerieA non è buono il problema #clamoroso è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Raffaello Leao replica a Cassano sui social: la risposta piccata del milanista – FOTO proviene da Internazionale News 24.