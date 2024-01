Rafa Mir AC Milan, la mossa del Valencia! Il club spagnolo rompe gli indugi: cos’è successo

Rafa Mir Milan, la mossa del Valencia! Il club spagnolo rompe gli indugi col Siviglia: cos’è successo nella trattativa

Il nome di Rafa Mir era stato accostato al calciomercato Milan per l’attacco. Il centravanti spagnolo adesso sembra vicinissimo a lasciare il Siviglia, ma non si trasferirà in rossonero.

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il Valencia ha presentato la prima offerta ufficiale per averlo. La formula è quella del prestito con opzione d’acquisto: le negoziazioni tra i due club sono in corso.

