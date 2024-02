Rafa Leao via dal #Milan AC, i diavoli rossoneri aprono alla cessione solo in un caso! I dettagli

16:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Il PSG, che in estate perderà Kylian Mbappé ha messo nel mirino Rafael Leao. Il Diavolo Rossonero pensa alla cessione solo in un caso

Il calciomercato Diavolo Rossonero continua a doversi guardare dalla minaccia del PSG, che in estate perderà Kylian Mbappé e ha messo nel mirino Rafael Leao. I rossoneri pensano alla cessione solo in un caso:

come riportato dal Corriere della Sera, nel contratto del portoghese c’è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma difficilmente i parigini arriveranno a mettere sul piatto questa cifra. In via Aldo Rossi sono tranquilli e diranno sì solo di fronte a un’offerta monstre.

