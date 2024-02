Rafa Leao verso il PSG? Pronto l’assalto, ma il #Milan AC si sente al sicuro per due motivi

10:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Leao verso il PSG? Pronto l’assalto, ma il Diavolo Rossonero si sente al sicuro principalmente per questi due motivi: i dettagli

Da Diavolo Rossoneroello non hanno ormai più nessun dubbio: nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Paris Saint-Germain darà il suo assalto a Rafael Leao. Tuttavia il Diavolo Rossonero si sentirebbe al sicuro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Due i motivi per i quali al momento i dirigenti rossoneri dormono sonni tranquilli. Innanzitutto c’è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, una cifra importantissima. Poi perchè la stessa è esercitabile solo nei primi 15 giorni di luglio, motivo per cui il Diavolo Rossonero avrebbe tutto il tempo per ricostruire eventualmente la sua squadra.

Pubblicità

The post Leao verso il PSG? Pronto l’assalto, ma il Diavolo Rossonero si sente al sicuro per due motivi appeared first on Diavolo Rossonero News 24.