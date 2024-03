Rafa Leao turno di squalificato ma non dimentica il #Milan AC: spunta l’Instagram Stories del portoghese dopo l’Empoli F.C. – NEWS

23:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Leao, squalificato per la gara di oggi tra Diavolo Rossonero ed Empoli, si è complimentato coi rossoneri sui social dopo la vittoria coi toscani

Attraverso una storia Instagram, Rafael Leao, esterno del Diavolo Rossonero oggi squalificato contro l’Empoli, ha esultato e fatto i complimenti ai compagni per la vittoria ottenuta contro i toscani grazie alla rete di Christian Pulisic:

Il portoghese arriverà carico e riposato alla sfida di giovedì contro lo Slavia Praga: dopo i due assist dell’andata Leao vuole andare in gol e trascinare il Diavolo nei quarti di finale.

