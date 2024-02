Rafa Leao trascina il #Milan AC: gol a parte, perchè Mister Stefano Pioli può dire di aver ritrovato il suo fuoriclasse

11:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Leao trascina il Diavolo Rossonero: gol a parte, perchè Coach Pioli può dire finalmente di aver ritrovato il suo fuoriclasse

Tra i protagonisti indiscussi del match tra Diavolo Rossonero e Atalanta andato in scena ieri sera a San Siro c’è stato senza dubbio anche Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport ha definito “totale” la sua partita.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

E non solo per il grande gol arrivato dopo tre minuti di gioco. Il fuoriclasse rossonero si è messo in mostra per accelerazioni, invenzioni e dribbling. Ecco perchè Coach Pioli può dire di aver ritrovato il suo numero 10.

Pubblicità

The post Leao trascina il Diavolo Rossonero: gol a parte, perchè Coach Pioli può dire di aver ritrovato il suo fuoriclasse appeared first on Diavolo Rossonero News 24.