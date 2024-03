Rafa Leao tra i convocati del Portogallo? Martinez scioglie il dubbio sul rossonero: la decisione UFFICIALE

16:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Leao tra i convocati del Portogallo? Martinez scioglie il dubbio sul rossonero: la decisione UFFICIALE in vista delle prossime gare

Il Portogallo ha reso noto la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni (amichevoli contro la Svezia e la Slovenia). Il ct Martinez ha scelto anche il rossonero Rafael Leao: questa la lista completa.

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhamptpn), Rui Patrício (A.S. Roma)

Difensori: João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Mário (Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Raphael Guerreiro (Bayern Monaco), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Berlino), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton), Danilo Pereira (PSG)

Centrocampisti: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (Al Nassr), Vitinha (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaccanti: Francisco Conceição (Porto), Jota Silva (Vitória), Francisco Trincão (Sporting), Bruma (Braga), Rafael Leão ( Diavolo Rossonero), João Félix (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG)

