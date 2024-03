Rafa Leao surfa anche con il Portogallo: il post #social dell’esterno del #Milan AC – NEWS

12:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Leao, esterno del Diavolo Rossonero, è andato a segno ieri sera nella sfida tra Portogallo e Svezia: l’esterno ha festeggiato sui social Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Rafael Leao, esterno del Diavolo Rossonero, ha festeggiato per il gol e la vittoria ottenuta ieri dal suo Portogallo contro la Svezia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso […]

