Rafa Leao sempre più leader: quel GESTO verso i tifosi in #Milan AC Atalanta BC non è passato inosservato

10:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Leao sempre più leader: quel GESTO verso i tifosi nel corso della sfida tra Diavolo Rossonero Atalanta non è passato inosservato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel raccontare la partita di un sontuoso Leao, ha riportato anche un retroscena che non è sfuggito a una parte del pubblico di San Siro.

Dopo il gol realizzato il 10 rossonero ha servito un pallone per Pulisic dando vita a una nuova azione. Al termine di quest’ultima, Rafa si è rivolto verso gli spalti e ha incitato il pubblico a spingere la squadra. Un gesto da leader e che dimostra come Leao sia sempre più maturo nel capire i vari momenti della partita.

