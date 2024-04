Rafa Leao sempre più leader: ha scritto questo #comunicato di sostegno a “L’esploratore” Terracciano dopo #Milan AC Lecce – NEWS

00:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Leao sempre più leader: il #comunicato di sostegno a Terracciano dopo Diavolo Rossonero Lecce. La FOTO del commento su Instagram La leadership di Leao si vede anche nelle piccole cose. Il talento portoghese si è schierato in sostegno di Filippo Terracciano. Il terzino rossonero, arrivato nell’ultima sessione di calcio#mercato, aveva commentato in questo modo la vittoria […]

