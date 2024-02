Rafa Leao PSG, Luis Enrique ci scherza su: «Chi è? Un cantante?». La risposta del tecnico

16:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Leao PSG, Luis Enrique ci scherza su: «Chi è? Un cantante?». La risposta del tecnico sull’interesse per il numero 10 del Diavolo Rossonero

Continuano a circolare le voci che accostano Rafael Leao al PSG come possibile sostituto di Kylian Mbappé, scuotendo i piani del calciomercato Diavolo Rossonero. Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha risposto simpaticamente alla domanda posta dai giornalisti in conferenza stampa sull’interesse per il portoghese.

LUIS ENRIQUE – «È un cantante? Ovviamente sto scherzando, so benissimo chi è. Ma non posso discutere di un giocatore che non è nel nostro #club. Quello che posso dire è che penso, spero e sono convinto che avremo una squadra ancora migliore la prossima stagione rispetto a questa. Se tutto andrà bene, non ho dubbi su questo. In difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Nessun dubbio».

