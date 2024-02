Rafa Leao, promessa a Mister Stefano Pioli: c’entra l’Europa League. Spunta il dialogo tra i due a #Milan ACello

11:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Leao, spunta la promessa a Stefano Coach Pioli: il portoghese vuole vincere l’UEFA Europa League e ha assicurato questa cosa al tecnico

Il forte legame di Rafael Leao con il Diavolo Rossonero è dettato anche dal grandissimo rapporto che l’esterno portoghese ha col tecnico Stefano Coach Pioli.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Lille ha fatto una promessa precisa all’allenatore emiliano a Diavolo Rossoneroello: il grande obiettivo stagionale dei rossoneri è l’UEFA Europa League e Leao farà di tutto per regalare il trofeo all’ex Lazio. Condizione peraltro che assicurerebbe a Coach Pioli anche la permanenza nella prossima stagione.

