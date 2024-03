Rafa Leao non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Questa deve essere la mentalità del #Milan AC, la cosa più importante..»

22:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Le parole di Rafael Leao, intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, sul prossimo #futuro e quelli che deve essere la mentalità del Diavolo Rossonero

Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, Rafael Leao si è raccontato così sul prossimo #futuro e quelli che deve essere la mentalità del Diavolo Rossonero:

IL FUTURO – «Il calcio è così: a volte giochi bene e non vinci, altre giochi male e vinci. La mentalità del Diavolo Rossonero è di vincere ogni partita. La cosa più importante è la squadra. Quando la squadra è così anche io acquisisco fiducia per dimostrare quello che voglio dimostrare ogni partita».

L’INTERVISTA COMPLETA DI LEAO

