Rafa Leao nel suo libro: “AD Furlani una grande persona. Il Proprietario Gerry Cardinale vuole che resti al Milan A.C.”

All’interno del suo nuovo libro, Smile che oggi verrà presentato alla Mondadori in Duomo, l’attaccante del Milan AC, il Diavolo Rossonero, Rafael Leao ha speso frasi importanti anche per Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, in parti …

10:32

28 Feb 2024

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

