Rafa Leao #Milan AC, la classe di Rafa fa il giro d’#Europa: ecco come è stata celebrata la rete VS lo Slavia Praga – NEWS

00:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Leao Diavolo Rossonero, la classe di Rafa fa il giro d’#Europa: ecco come è stata celebrata la rete contro lo Slavia Praga. Il VIDEO della rete del portoghese

Un gol straordinario che ha fatto il giro dell’#Europa. La rete siglata da Leao nella competizione europea contro lo Slavia Praga è stata apprezzata non solo dai tifosi rossoneri: un gesto fantastico celebrato anche dalla pagina ufficiale dell’UEFA #Europa League. Ecco il video e il #comunicato pubblicato sul profilo X.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Enjoy the class of Rafael Leão @acmilan || #UEL pic.twitter.com/79dI81dKBm — UEFA UEFA #Europa League (@#EuropaLeague) March 19, 2024

MESSAGGIO – «Godetevi la classe di Rafael Leão».

Pubblicità

The post Leao Diavolo Rossonero, la classe di Rafa fa il giro d’#Europa: ecco come è stata celebrata la rete contro lo Slavia Praga – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.