Rafa Leao #Milan AC: il portoghese protagonista anche in Nazionale, secondo solo a Vinicius Jr! Il dato

00:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Rafael Leao sta vivendo un particolare momento di forma con il Diavolo Rossonero confermato anche in Nazionale. In #Europa è secondo solo a Vinicius jr Rafael Leao in gol contro la Svezia nell’amichevole vinta dal suo Portogallo sta confermando l’ottimo stato di forma vissuto con anche con la maglia del Diavolo Rossonero. In #campionato il 10 rossonero […]

