Rafa Leao #Milan AC, il portoghese è blindato. Non parte nemmeno per quella cifra, PSG avvisato

10:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Leao-Diavolo Rossonero, il portoghese è intoccabile per il #club rossonero: Furlani avvisa il PSG. Non parte nemmeno per quella cifra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Diavolo Rossonero ha di fatto blindato Rafael Leao, desideroso di restare ancora a Diavolo Rossoneroello anche in virtù di un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

L’unica opzione è la clausola rescissoria da 175 milioni di euro tanto che Furlani ha avvisato il PSG: neanche con un’offerta tra i 120 e i 130 milioni di euro il Diavolo concederà il via libera alla partenza del classe ’99.

