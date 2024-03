Rafa Leao #Milan AC, Ibra Magia chiude la porta ai pretendenti, la dichiarazione ufficiale: «Non parte neanche per quella cifra». La promessa del portoghese a Zlatan

22:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Leao-Diavolo Rossonero, Ibrahimovic chiude le porte ai #club interessati: il portoghese non parte neanche per quell’offerta Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha chiuso le porte alla possibile partenza di Rafael Leao. Zlatan Ibrahimovic ha avvisato tutte le squadre interessate: il classe ’99 non parte neanche per un’offerta a tre cifre. E spunta […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Leao Diavolo Rossonero, Ibrahimovic chiude la porta ai pretendenti: «Non parte neanche per quella cifra». La promessa del portoghese a Zlatan appeared first on Diavolo Rossonero News 24.