Rafa Leao #Milan AC, Garlando bacchetta l’esterno: «Esultanza recriminazione? Colpa sua se la gente parla, vi spiego perchè»

15:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Leao-Diavolo Rossonero, Luigi Garlando, noto giornalista, ha commentato l’esultanza polemica del portoghese: le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha bacchettato Rafael Leao per l’esultanza dopo il gol in Diavolo Rossonero-Atalanta:

PAROLE – «Largo a sinistra, Leao punta Holm e Scalvini e ci passa in mezzo, come avrebbe voluto fare Fantozzi tra i faraglioni di Capri. Spara un meteorite che imbuca l’incrocio lontano: una meraviglia che Rafa festeggia con il ballo del Qua Qua, come dire: “Voi parlate, io segno”. Ci sta. Certo, non lasciasse passare 155 giorni (23 settembre, Verona) tra un gol e l’altro di campionato, la gente parlerebbe di meno».

The post Leao Diavolo Rossonero, Garlando bacchetta l’esterno: «Esultanza polemica? Colpa sua se la gente parla, vi spiego perchè» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.