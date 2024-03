Rafa Leao lascia in anticipo il ritiro del Portogallo: il MOTIVO

14:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Leao lascia in anticipo il ritiro del Portogallo: il MOTIVO della scelta del ct Roberto Martinez e i #particolari Dopo aver segnato il gol dell’1-0 nell’amichevole vinta contro la Svezia per 5 a 2, Rafael Leao ha lasciato in anticipo il ritiro del Portogallo. Dunque, l’esterno rossonero farà ritorno a Diavolo Rossoneroo in anticipo e tornerà subito […]

