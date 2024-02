Rafa Leao-Ibra Magia, legame indissolubile: cosa sta facendo Zlatan col portoghese

11:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Leao-Ibrahimovic, legame indissolubile: anche da dirigente lo svedese ha preso l’esterno sotto la sua ala protettrice

Come riportato dal Corriere della Sera, il legame tra Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao è sempre più forte. Dopo averlo fatto da calciatore, anche nella nuova veste da dirigente lo svedese ha preso sotto la propria ala protettrice l’esterno classe ’99 del Diavolo Rossonero.

Per Ibra Leao rappresenta il vero gioiello del #club rossonero, la base da cui ripartire anche nella prossima stagione. Lo scopo dello svedese è quello di trasformarlo definitivamente in un campione.

