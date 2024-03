Rafa Leao esulta sui #social: spunta il post che fa impazzire i tifosi – NEWS

23:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Rafael Leao, dopo la qualificazione del Diavolo Rossonero ai quarti di finale di UEFA #Europa League, ha esultato sui propri profili social

Attraverso il proprio profilo Instagram, Rafael Leao ha esultato per la qualificazione del Diavolo Rossonero ai quarti di finale di UEFA #Europa League, maturata grazia all’1-3 dell’Eden Arena rifilato allo Slavia Praga dopo il 4-2 di San Siro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Il portoghese questa sera ha realizzato l’assist per il gol di Pulisic e mettendosi in proprio ha siglato la terza rete con una perla dai 25 metri.

