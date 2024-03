Rafa Leao è un treno inarrestabile, i voti del portoghese in Fiorentina #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Altro livello»

15:01,31 Mar 2024, MILANELLO.

Leao è un treno inarrestabile: le pagelle del portoghese in Fiorentina Diavolo Rossonero sono stellari. Tutti i commenti Una grandissima prestazione quella di Leao contro la Fiorentina. Nella sua 200esima partita con la maglia del Diavolo Rossonero, il talento portoghese si inventa un assist di tacco e un grande gol. I quotidiani hanno elogiato la sua prestazione. […]

