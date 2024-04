Rafa Leao continua a surfare: il #comunicato dell’esterno rossonero sui #social – NEWS

00:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Leao continua a surfare: il #comunicato dell’esterno rossonero sui social dopo il gol e la vittoria contro il Lecce. Le parole del portoghese Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Rafael Leao ha festeggiato per il gol e la vittoria ottenuta contro il Lecce in campionato. Ecco le parole dell’esterno portoghese del Diavolo Rossonero che si continua a […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Leao continua a surfare: il #comunicato dell’esterno rossonero sui social – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.