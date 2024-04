Rafa Leao come Maradona: il palleggio del portoghese nel riscaldamento esalta i tifosi – NEWS

00:01,8 Apr 2024, MILANELLO.

Leao come Maradona: il palleggio del portoghese nel riscaldamento prepartita di Diavolo Rossonero Lecce esalta i tifosi – VIDEO Rafael Leao come Diego Armando Maradona. Si scomodano paragoni pesanti sui social, con i tifosi rossoneri esaltati dalla serie di palleggi fatti dal portoghese nel corso del riscaldamento prepartita di Diavolo Rossonero Lecce. Diego Maradona / Rafael Leaopic.twitter.com/17BvZIxUaR […]

