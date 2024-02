Rafa Leao cita Spalletti: il messaggio social del portoghese dopo “la rete” in #Milan AC Atalanta BC – NEWS

15:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Rafael Leao ha voluto citare Luciano Spalletti sui propri profili social dopo il gol nella gara di ieri sera tra Diavolo Rossonero e Atalanta

Attraverso i propri profili social, Rafael Leao, in gol ieri sera in Diavolo Rossonero-Atalanta, ha voluto citare Luciano Spalletti e il suo famoso motto ‘Uomini forti destini forti, uomini deboli, destini deboli’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

PAROLE – «I tempi duri rendono gli uomini forti! I tempi facili rendono gli uomini deboli! FORZA MILAN!».

