Rafa Leao AC Milan, spunta il indiscrezione: è successo a AC Milanello. Mister Stefano Pioli gli chiede quel miglioramento

Leao-Milan, spifferi da Milanello: il portoghese dovrebbe allenarsi di più sui tiri in porta. Pioli chiede di più al portoghese

Rafael Leao croce e delizia del Milan. Anche ieri pomeriggio contro il Rennes il portoghese ha sì segnato il momentaneo 2-2 che ha di fatto chiuso il discorso qualificazione ma prima si è divorato due reti non da lui.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è spuntato un interessante retroscena direttamente da Milanello: Leao a fine allenamento si ferma a calciare in porta per migliorare in questo fondamentale ma secondo Pioli e i compagni dovrebbe insistere di più. Il tecnico gli chiede lo scatto decisivo sotto porta: solo così i sogni europei avranno ragione di esistere.

