Rafa Leao a #Milan AC Tv, la dichiarazione ufficiale: «Vinciamo l’#UEFA UEFA #Europa League per i tifosi, gol provato in seduta di allenamento» #Intervista #News #Ultimora

22:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Le parole di Leao ai canali ufficiali del #club nel post partita di Slavia Praga Diavolo Rossonero. Ecco cosa ha detto il rossonero:

GOL – «Una giocata che ho provato in settimana, sono contento di aver fatto gol ma l’importante era la vittoria. Tutti durante l’allenamento ci alleniamo sulle conclusioni. Ho sentito che c’era la fiducia di tutti»

EUROPA LEAGUE – «Vogliamo spingere sull’UEFA #Europa League e provare a vincerla, per noi e i nostri tifosi. L’uscita dalla Champions e non ci ha fatto piacere, sappiamo che è il nostro momento e siamo tutti carichi per continuare questo viaggio in #Europa, adesso pensiamo al Verona»

TIFOSI – «Come sempre sono fantastici ci hanno sostenuto fino alla fine. Sembra il minimo andarli a ringraziare ogni volta a fine partita. Bello giocare con tifosi così»

The post Leao a Diavolo Rossonero Tv: «Vinciamo l’UEFA #Europa League per i tifosi, gol provato in allenamento» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.