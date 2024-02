Rafa Leao a due velocità: che differenza tra le coppe e il campionato. Il dato

09:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Leao viaggia a due velocità: che differenza tra le coppe e il campionato. Il dato riguardante il portoghese

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Rafael Leao, evidenziando attraverso un dato in particolare la differenza di rendimento tra le coppe e il campionato.

Il 10 rossonero sembra andare proprio a due velocità differenti per quanto riguarda la fase realizzativa: nelle coppe ha una media gol di 0,55, mentre in Serie A la rete manca da 17 partite. Contro l’Atalanta stasera vuole invertire il trend.

