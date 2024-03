Rafa Leao a DAZN, la dichiarazione ufficiale: «Sono diventato un uomo grazie al #Milan AC. Vogliamo finire bene la #campionato, le mie condizioni fisiche…» #Intervista #News #Ultimora

00:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Rafael Leao ha parlato dopo Fiorentina Diavolo Rossonero: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Serie A Rafael Leao ha parlato a DAZN nel post-partita di Fiorentina Diavolo Rossonero. PAROLE – «Cerco sempre di fare il meglio. La squadra ha fatto un bel lavoro, abbiamo sofferto un po’ alla fine ma sono partite da vincere così». […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Leao a DAZN: «Sono diventato un uomo grazie al Diavolo Rossonero. Vogliamo finire bene la #campionato, le mie condizioni fisiche…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.