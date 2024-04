Rafa Leao, 200 presenze con il #Milan AC: il portoghese premiato oggi a #Milan ACello

15:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Durante la giornata di oggi a Diavolo Rossoneroello Rafa Leao è stato premiato dalla dirigenza del #club per le 200 presenze con il Diavolo Rossonero In questo 2024 Rafa Leao è tornato a rendere ai suoi livelli con 4 gol e 4 assist negli ultimi 8 risultati utili consecutivi del Diavolo Rossonero in tutte le competizioni. In tal […]

