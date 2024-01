Radu saluta il Bournemouth? Il portiere dell’Fc Internazionale potrebbe far ritorno in patria: le NEWS

Radu saluta il Bournemouth? Il portiere dell’Inter potrebbe far ritorno in patria: ecco chi lo vuole e lo scenario per il futuro

Possibili novità in arrivo per Ionut Radu. Il portiere dell’Inter potrebbe dire addio al Bournemouth già a gennaio, club dove si trova in prestito. Il portiere potrebbe far ritorno in patria, ovvero in Romania, da cui sono arrivate alcune richieste per lui.

A riferirlo è ProSport secondo cui il nome del portiere di proprietà dei nerazzurri sarebbe finito nel mirino del Rapid Bucarest. Sulle tracce dell’estremo difensore anche il Cluj. Intanto il calciatore avrebbe manifestato il proprio scontento per il poco minutaggio al Bournemouth, dunque un suo addio anticipato comincia a prendere sempre più quota.

