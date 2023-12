Rabiot torna in campo: Allegri rilancia Adrien per Frosinone Vecchia Signora Juventina

Rabiot torna in campo: Allegri rilancia Adrien per Frosinone Juve. Il centrocampista aveva saltato il match col Genoa

Rabiot torna in campo. Come annunciato da Allegri ieri in conferenza stampa, il francese è di nuovo titolare per Frosinone Juve.

Il centrocampista francese aveva saltato il match di Marassi di venerdì scorso col Genoa a causa di un dolore al costato. Oggi Adrien riprende il suo posto in mezzo al campo, relegando Miretti di nuovo in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FROSINONE JUVENTUS

