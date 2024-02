Rabiot titolare in Fc Internazionale Vecchia Signora Juventinantus? Allegri ha già deciso

Adrien Rabiot ha ripreso ad allenarsi in gruppo e Massimiliano Allegri lo schiererà dal primo minuto in Inter – Juve

La Juventus ha ritrovato Adrien Rabiot che, da ieri, ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Come rivelato da Sky Sport, il francese viaggia spedito verso una maglia da titolare contro l’Inter.

Rabiot guiderà la mediana con McKennie e Locatelli, mentre sulle fasce dovrebbero giocare Cambiaso e Kostic.

